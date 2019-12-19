19.12.2019 | 13:12

Спасский районный суд признал местного жителя виновным в нанесении побоев бывшей жене.

Супруги развелись, но оставались под одной крышей. По словам женщины, экс-муж официально нигде не работает, каждый день выпивает и примерно раз в неделю бьет ее, но в правоохранительные органы она никогда не обращалась.

Утром 20 октября они в очередной раз поссорились. Поводом для конфликта стала приготовленная для дочери-инвалида еда, которую мужчина решил выбросить собаке.

Женщина воспротивилась этому и получила удар стеклянной бутылкой по голове. Из раны в лобно-теменной области пошла кровь.

Нервы сдали, и сельчанка написала заявление.

Суд учел, что мужчина по месту жительства характеризуется отрицательно, в администрацию сельсовета на его поведение поступали жалобы со стороны соседей, ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, уточнили в пресс-службе Спасского районного суда.