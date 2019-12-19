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Криминал | В Спасском районе женщина поплатилась за отказ отдавать еду дочери собаке

19.12.2019|13:12
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Спасский районный суд признал местного жителя виновным в нанесении побоев бывшей жене.

Супруги развелись, но оставались под одной крышей. По словам женщины, экс-муж официально нигде не работает, каждый день выпивает и примерно раз в неделю бьет ее, но в правоохранительные органы она никогда не обращалась.

Утром 20 октября они в очередной раз поссорились. Поводом для конфликта стала приготовленная для дочери-инвалида еда, которую мужчина решил выбросить собаке.

Женщина воспротивилась этому и получила удар стеклянной бутылкой по голове. Из раны в лобно-теменной области пошла кровь.

Нервы сдали, и сельчанка написала заявление.

Суд учел, что мужчина по месту жительства характеризуется отрицательно, в администрацию сельсовета на его поведение поступали жалобы со стороны соседей, ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, уточнили в пресс-службе Спасского районного суда.

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Гость|19.12.2019 13:37|

Вернётся, и для симметрии с другой стороны фонарь навесит....

Гость|19.12.2019 13:37|

Класс!!! За удар бутылкой по голове 10 суток ареста, а если по голове дал бы чинуше из администрации? Пятилетка обеспечена, мы уже скатились практически к "сословным судам" когда приговор, в части его тяжести, напрямую зависит от статусного положения гражданина в обществе.

Гость|19.12.2019 13:41|

Гость писал(a):

Класс!!! За удар бутылкой по голове 10 суток ареста, а если по голове дал бы чинуше из администрации? Пятилетка обеспечена, мы уже скатились практически к "сословным судам" когда приговор, в части его тяжести, напрямую зависит от статусного положения гражданина в обществе.
За пощечину томскому губернатору Крессу в свое время дали 2,5 года общего.

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