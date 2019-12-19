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Криминал | 21-летний бековчанин выпил и решил прокатиться на чужом тракторе

19.12.2019|12:12
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В Бековском районе 21-летнего местного жителя осудили за угон трактора.

Ночью 19 октября молодой человек, напившись, решил проникнуть на территорию машинно-тракторной мастерской сельхозпредприятия в поселке Сахзавод.

Ворота гаража были открыты, поэтому он без труда вошел внутрь, забрался в кабину «Беларуса», завел двигатель и тронулся в путь. Однако уехать далеко не удалось: нарушителя сразу же заметил охранник ЧОПа.

При вынесении наказания суд учел явку с повинной, раскаяние, положительную характеристику молодого человека по месту жительства, а также то, что преступление было совершено им впервые.

В итоге ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Бековского районного суда.

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Гость|19.12.2019 12:21|

привет

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