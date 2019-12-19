19.12.2019 | 12:12

В Бековском районе 21-летнего местного жителя осудили за угон трактора.

Ночью 19 октября молодой человек, напившись, решил проникнуть на территорию машинно-тракторной мастерской сельхозпредприятия в поселке Сахзавод.

Ворота гаража были открыты, поэтому он без труда вошел внутрь, забрался в кабину «Беларуса», завел двигатель и тронулся в путь. Однако уехать далеко не удалось: нарушителя сразу же заметил охранник ЧОПа.

При вынесении наказания суд учел явку с повинной, раскаяние, положительную характеристику молодого человека по месту жительства, а также то, что преступление было совершено им впервые.

В итоге ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Бековского районного суда.