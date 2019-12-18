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Криминал | Пензячка заказала в интернете одежду и получила два килограмма песка

18.12.2019|16:02
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Кота в мешке, а точнее, песок получила женщина вместо заказанных в интернете нарядов. Товар она забрала на почте, предварительно оплатив оператору около 3,5 тысячи рублей.

«Я говорю: «Девушка, а можно вскрыть?» - «Это уже ваше дело, вскрывайте». Я отошла и прямо на столе у них там открываю: песок лежит, два килограмма, и остальные вещи. Все», - сообщила потерпевшая Людмила.

Ничего схожего с заказанной одеждой в посылке не было. Телефоны, указанные на сайте, где пензячка выбирала обновы, больше не отвечали, поэтому она обратилась в полицию.

Похожий случай произошел и с мужчиной, решившим купить в интернет-магазине средство связи.

«При получении посылки, когда он открыл коробку, было установлено, что телефон - бывший в употреблении, не соответствует заявленной фирме и модели. Отсутствуют батарея и зарядное устройство, а также находятся металлические пластины для увеличения веса», - пояснила сотрудница полиции.

«Уважаемые граждане! Чтобы избежать подобного обмана, полиция рекомендует обращать внимание на признаки потенциально опасных предложений. Необходимо выбирать такие способы доставки, когда товар можно осмотреть и только после этого произвести его оплату», - предупредил начальник отдела ОДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Андрей Шилин.

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Гость|18.12.2019 18:44|

Один тоже кросачи саломон заказывал.

Гость|18.12.2019 18:58|

А песок сахарный ?

Гость|18.12.2019 19:00|

Гость писал(a):

А песок сахарный
Ссаный песок.Шубу наверно хотела за 3,5

Гость|18.12.2019 19:04|

Он телефон получил. Какие проблемы ? Пусть пользуется и наслождается.

Гость|18.12.2019 19:36|

penzainform.ru писал(a):

прямо на столе у них там открываю: песок лежит, два килограмма, и остальные вещи. Все»
чО?

Имя: Гость
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