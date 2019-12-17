17.12.2019 | 12:55

55-летнему жителю Пачелмского района предстоит ответить за применение насилия к сотруднику полиции.

27 октября 2019 года мужчина, будучи пьяным, сел за руль. На трассе Нижний Ломов – Пачелма – Башмаково он выехал на полосу встречного движения, а также нарушил правила проезда через железнодорожные пути.

Это заметил находившийся по близости инспектор ДПС. Правоохранитель начал преследовать нарушителя и остановил его в Пачелме на Сосновой улице.

«Сотрудник ГИБДД потребовал от мужчины пройти в патрульный автомобиль для разбирательства. Обвиняемый, выражая недовольство законными действиями сотрудника полиции, схватил последнего за палец левой кисти и совершил перелом фаланги пальца», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.