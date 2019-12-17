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Криминал | Жителя Пачелмского района накажут за сломанный палец инспектора ДПС

17.12.2019|12:55
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55-летнему жителю Пачелмского района предстоит ответить за применение насилия к сотруднику полиции.

27 октября 2019 года мужчина, будучи пьяным, сел за руль. На трассе Нижний Ломов – Пачелма – Башмаково он выехал на полосу встречного движения, а также нарушил правила проезда через железнодорожные пути.

Это заметил находившийся по близости инспектор ДПС. Правоохранитель начал преследовать нарушителя и остановил его в Пачелме на Сосновой улице.

«Сотрудник ГИБДД потребовал от мужчины пройти в патрульный автомобиль для разбирательства. Обвиняемый, выражая недовольство законными действиями сотрудника полиции, схватил последнего за палец левой кисти и совершил перелом фаланги пальца», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Гость|17.12.2019 13:19|

penzainform.ru писал(a):

схватил последнего за палец левой кисти и совершил перелом фаланги пальца
Мог бы еще и покусать, надо бы проверить на бешенство.

Гость|17.12.2019 13:38|

Вазелином надо было намазать дэпсу

Имя: Гость
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