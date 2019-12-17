17.12.2019 | 15:49

В Каменке вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть.

1 июля 2019 года мужчина в компании 58-летнего приятеля распивал алкоголь. Застолье закончилось ссорой, во время которой горожанин схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в голову, шею, туловище, руки и ноги. Через считанные минуты тот скончался от массивной кровопотери.

Свою вину злоумышленник не признал.

Суд учел наличие у мужчины малолетних детей, состояние здоровья его матери, частичное возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением и, признав его виновным, приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Каменского городского суда.