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Криминал | Житель Каменки забил до смерти собутыльника и не признал свою вину

17.12.2019|15:49
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В Каменке вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть.

1 июля 2019 года мужчина в компании 58-летнего приятеля распивал алкоголь. Застолье закончилось ссорой, во время которой горожанин схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в голову, шею, туловище, руки и ноги. Через считанные минуты тот скончался от массивной кровопотери.

Свою вину злоумышленник не признал.

Суд учел наличие у мужчины малолетних детей, состояние здоровья его матери, частичное возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением и, признав его виновным, приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Каменского городского суда.

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Гость|17.12.2019 16:42|

Пьяное животное

Гость|17.12.2019 17:35|

В Каменку ни ногой!

Имя: Гость
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