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Криминал | В Пензе полиция раскрыла кражу 40 телефонов из салона сотовой связи

17.12.2019|10:55
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В Пензе трое злоумышленников из соседнего региона проникли в салон сотовой связи и унесли с собой больше 40 телефонов.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, преступление было совершено в ночь с 26 на 27 апреля 2019 года в Октябрьском районе. Внутрь салона мужчины попали, повредив нижнюю часть входной двери. Ущерб, причиненный владельцу, составил около 900 000 рублей.

«Подозреваемые признались в совершении преступления и в содеянном раскаялись. Похищенные телефоны они продали в регионе по месту жительства, разделив вырученные деньги между собой», - добавили в ведомстве.

В настоящий момент злоумышленники заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник — фото, видео пресс-службе регионального УМВД России
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Гость|17.12.2019 11:12|

Я б купил люблю халявку

Гость|17.12.2019 11:15|

Освободить не медленно... Они не местные и не знали что Пензенской суд самый гуманный суд в мире. Пашков миллионы украл и не чё на свободе.. Ещё и перинатальный надул..

Имя: Гость
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