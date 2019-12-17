17.12.2019 | 10:55

В Пензе трое злоумышленников из соседнего региона проникли в салон сотовой связи и унесли с собой больше 40 телефонов.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, преступление было совершено в ночь с 26 на 27 апреля 2019 года в Октябрьском районе. Внутрь салона мужчины попали, повредив нижнюю часть входной двери. Ущерб, причиненный владельцу, составил около 900 000 рублей.

«Подозреваемые признались в совершении преступления и в содеянном раскаялись. Похищенные телефоны они продали в регионе по месту жительства, разделив вырученные деньги между собой», - добавили в ведомстве.

В настоящий момент злоумышленники заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.