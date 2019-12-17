17.12.2019 | 09:55

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор 25-летнему мужчину, совершившему две кражи.

Согласно материалам дела, гражданин в разное время похитил два автомобиля: Daewoo Nexia и ВАЗ-11193. Злоумышленник проник в салон иномарки и позвонил знакомому, попросив помочь отбуксировать транспортное средство в лесопосадки. Не подозревая о преступных намерениях товарища, тот выполнил просьбу.

Когда помощник ушел, подсудимый открутил от машины колеса и продал их через интернет, а деньги потратил на собственные нужды. Владелице был причинен ущерб на сумму 65 170 рублей.

С похищением «Калины» мужчина справился самостоятельно. Он разбил стекло камнем, открыл дверь и проник в автомобиль, но сразу не смог его завести. Тогда он толчками выкатил его на дорогу, после чего уехал домой. Впоследствии он отогнал ВАЗ в лесопосадки. Сумма причиненного владельцу ущерба составила 147 250 рублей.

Уйти от ответственности мужчине не удалось. В отношении него возбудили уголовное дело. На суде он признал вину, раскаялся и заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке разбирательства.

Служители Фемиды учли, что гражданин имеет на иждивении малолетних детей и что ранее он частично возместил причиненный потерпевшим ущерб (по 7 500 рублей каждому).

«Приняв во внимание вышеизложенные обстоятельства, а также то, что гражданин совершил преступление в период отбывания наказания по приговору и. о. мирового судьи судебного участка № 1 Никольского района Пензенской области, суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», - сообщается на сайте Первомайского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.