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Криминал | Следователи о трагическом ДТП у Зари: Водитель Nissan был пьян

17.12.2019|12:55
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В Следственном управлении СК России по Пензенской области прокомментировали трагическое ДТП, случившееся 15 декабря у поворота на Зарю на трассе М5, в котором погиб ребенок.

Авария произошла около 20:50 на 626-м километре. «По данным следствия, водитель автомобиля марки Nissan X-Trail, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на стоящий впереди автомобиль марки ВАЗ-2114 под управлением женщины 1996 года рождения, который, сместившись в результате удара вперед, допустил наезд на стоящий впереди автомобиль марки Toyota Corolla под управлением мужчины 1985 года рождения, который, сместившись в результате удара вперед, допустил наезд на стоящий впереди автомобиль марки Opel Astra под управлением женщины 1984 года рождения, который в результате удара сместился на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем марки Renault Sandero под управлением мужчины 1990 года рождения», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Евгения Воеводина.

«Четырнадцатая» после удара о Toyota опрокинулась. Находившийся внутри четырехлетний мальчик погиб на месте. Двух человек - женщину, управлявшую ВАЗом, и водителя Toyota - госпитализировали.

«Водитель автомобиля марки Nissan X-Trail с места происшествия скрылся. Его местонахождение было установлено 16 декабря 2019 года сотрудниками правоохранительных органов», - добавила Евгения Воеводина.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения деяния.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», 50-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan, около трех часов дня 16-го числа был найден повешенным в собственной квартире.

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Гость|17.12.2019 13:07|

Протрезвел......

Гость|17.12.2019 13:08|

Нет слов, одни мысли....

Гость|17.12.2019 13:12|

penzainform.ru писал(a):

Водитель автомобиля марки Nissan X-Trail с места происшествия скрылся. Его местонахождение было установлено 16 декабря 2019
penzainform.ru писал(a):
По данным следствия, водитель автомобиля марки Nissan X-Trail, находящийся в состоянии алкогольного опьянения,
Как же ваше следствие это установило?? Решили свалить все на покойника.

Гость|17.12.2019 13:14|

Расплачиваться кто теперь будет?..

Гость|17.12.2019 13:14|

penzainform.ru писал(a):

50-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan, около трех часов дня 16-го числа был найден повешенным в собственной квартире.
Мгновенная карма, возмездие или сам???

Гость|17.12.2019 13:15|

Гость писал(a):

Решили свалить все на покойника.
Ну так расскажи, как на самом деле было.

Гость|17.12.2019 13:16|

penzainform.ru писал(a):

Водитель автомобиля марки Nissan X-Trail с места происшествия скрылся.
Поспешил самоликвидироваться. Вот так все бы нарушители ДТП поступали.

Гость|17.12.2019 13:16|

Про опьянение интересно.Покойник сейчас со всем согласен.

Гость|17.12.2019 13:19|

Гость писал(a):

сейчас со всем согласен.
Всхрюкнул?

Гость|17.12.2019 13:20|

Гость писал(a):

Решили свалить все на покойника.
Какой в этом смысл?

Гость|17.12.2019 13:26|

Сейчас все только блогера возносят! Холопам выходной устроил.Честь и хвала ему!

Гость|17.12.2019 13:38|

Вся Пенза об этом знает

Гость|17.12.2019 13:39|

Гость писал(a):

Как же ваше следствие это установило?? Решили свалить все на покойника.
Повесился еще не протрезвев - после смерти метаболизм останавливается и алкоголь из крови уже не уйдет, а останется в концентрации на момент смерти.

Гость|17.12.2019 13:44|

Его даже отпевать не станут... Самоубийц не отпевают.

Гость|17.12.2019 13:45|

был бы трезв с места происшествия не скрылся бы

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Имя: Гость
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