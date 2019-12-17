17.12.2019 | 12:55

В Следственном управлении СК России по Пензенской области прокомментировали трагическое ДТП, случившееся 15 декабря у поворота на Зарю на трассе М5, в котором погиб ребенок.

Авария произошла около 20:50 на 626-м километре. «По данным следствия, водитель автомобиля марки Nissan X-Trail, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на стоящий впереди автомобиль марки ВАЗ-2114 под управлением женщины 1996 года рождения, который, сместившись в результате удара вперед, допустил наезд на стоящий впереди автомобиль марки Toyota Corolla под управлением мужчины 1985 года рождения, который, сместившись в результате удара вперед, допустил наезд на стоящий впереди автомобиль марки Opel Astra под управлением женщины 1984 года рождения, который в результате удара сместился на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем марки Renault Sandero под управлением мужчины 1990 года рождения», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Евгения Воеводина.

«Четырнадцатая» после удара о Toyota опрокинулась. Находившийся внутри четырехлетний мальчик погиб на месте. Двух человек - женщину, управлявшую ВАЗом, и водителя Toyota - госпитализировали.

«Водитель автомобиля марки Nissan X-Trail с места происшествия скрылся. Его местонахождение было установлено 16 декабря 2019 года сотрудниками правоохранительных органов», - добавила Евгения Воеводина.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения деяния.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», 50-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan, около трех часов дня 16-го числа был найден повешенным в собственной квартире.