17.12.2019 | 13:47

28-летнего пензенца, недавно освободившегося из мест лишения свободы, осудили за кражу имущества родственницы.

Весной его тетка уехала на работу в Москву, согласившись пустить в квартиру племянника, которому было негде жить.

1 мая молодой мужчина отправился отмечать Праздник весны и труда к знакомому, но в процессе застолья спиртное кончилось, а без него продолжение банкета не представлялось возможным.

Неоднократно судимый гость проявил смекалку: он вернулся в дом тетки и стал думать, что бы из ее вещей продать. В итоге злоумышленник прихватил с собой ЖК-телевизор и обменял его на 1 000 рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь. Так первостепенную потребность удалось удовлетворить.

Тетка приехала из столицы, заметила пропажу и сразу же обратилась в полицию. Ее племяннику назначили наказание в виде восьми месяцев колонии строгого режима.

«В пользу потерпевшей с него был взыскан причиненный ущерб в сумме 4 тысяч рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.