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Криминал | Молодой пензенец ради спиртного продал ЖК-телевизор за 1 000 руб.

17.12.2019|13:47
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28-летнего пензенца, недавно освободившегося из мест лишения свободы, осудили за кражу имущества родственницы.

Весной его тетка уехала на работу в Москву, согласившись пустить в квартиру племянника, которому было негде жить.

1 мая молодой мужчина отправился отмечать Праздник весны и труда к знакомому, но в процессе застолья спиртное кончилось, а без него продолжение банкета не представлялось возможным.

Неоднократно судимый гость проявил смекалку: он вернулся в дом тетки и стал думать, что бы из ее вещей продать. В итоге злоумышленник прихватил с собой ЖК-телевизор и обменял его на 1 000 рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь. Так первостепенную потребность удалось удовлетворить.

Тетка приехала из столицы, заметила пропажу и сразу же обратилась в полицию. Ее племяннику назначили наказание в виде восьми месяцев колонии строгого режима.

«В пользу потерпевшей с него был взыскан причиненный ущерб в сумме 4 тысяч рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|17.12.2019 13:57|

Вот это наши новости.

Гость|17.12.2019 13:59|

Гость писал(a):

Гость|17.12.2019 13:56|

местные власти под видом обновления Глобуса на Бекешской хотят убрать с него надпись СССР. Подпишите петицию против!

Упоролся чтоли?

Гость|17.12.2019 14:01|

Вот ведь че бойси, своего ярма нет, так племянник ищщо.

Гость|17.12.2019 14:01|

Гость писал(a):

местные власти под видом обновления Глобуса на Бекешской хотят убрать с него надпись СССР. Подпишите петицию против!
Иди проспись, тебе это приснилось

Гость|17.12.2019 14:03|

Гость писал(a):

местные власти под видом обновления Глобуса на Бекешской хотят убрать с него надпись СССР. Подпишите петицию против!

Иди проспись, тебе это приснилось

Не говори, капец, неадекваты повылазили, идите в магазин, похмелитесь.

Гость|17.12.2019 14:07|

В пользу потерпевшей с него был взыскан причиненный ущерб в сумме 4 тысяч рублей...че за телик галимый ?

Имя: Гость
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