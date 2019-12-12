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Криминал | Желавшая попасть в Кисловодск зареченка осталась без денег и билета

12.12.2019|09:28
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В Заречном 54-летняя горожанка собралась поехать в Кисловодск, но осталась без билетов на поезд и денег.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городской МО МВД, женщина решила приобрести железнодорожные билеты онлайн и нашла в интернете сайт, обещавший выгодные цены на них.

На ресурсе она выбрала направление Пенза - Кисловодск - Пенза и через QIWI-кошелек перевела 3 500 рублей, однако билетов не получила.

Зареченка обратилась в полицию. Там установили, что женщина попала на сайт-двойник. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту мошенничества.

Ранее на сайте - двойнике банка 42-летний пензенец потерял 23 345 рублей. Мужчина хотел перевести деньги на карту жены и через поиск в браузере попал на этот ресурс.

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Гость|12.12.2019 09:45|

Проблему решить просто. Срока от 20 лет и выше.

Гость|12.12.2019 09:47|

Ехай теперь в мухосранк

Гость|12.12.2019 10:31|

Дорожную ей поставьте.

Гость|12.12.2019 10:32|

Буртасы всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.

Имя: Гость
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