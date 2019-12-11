11.12.2019 | 08:30

В Пензе выясняют обстоятельства кражи, жертвой которой стала девочка-подросток.

Криминальный инцидент произошел в ночное время в кафе на улице Бакунина. Из гардероба была похищена женская куртка стоимостью около 17 тыс. рублей, в которой пришла несовершеннолетняя посетительница.

Потерпевшая со своим законным представителем обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 20-летний житель Пензы. Молодой человек дал признательные показания, похищенную куртку изъяли.

«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.