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Криминал | В пензенском кафе у девочки украли куртку за 17 тыс. руб.

11.12.2019|08:30
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В Пензе выясняют обстоятельства кражи, жертвой которой стала девочка-подросток.

Криминальный инцидент произошел в ночное время в кафе на улице Бакунина. Из гардероба была похищена женская куртка стоимостью около 17 тыс. рублей, в которой пришла несовершеннолетняя посетительница.

Потерпевшая со своим законным представителем обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 20-летний житель Пензы. Молодой человек дал признательные показания, похищенную куртку изъяли.

«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.12.2019 08:55|

Чего несовершеннолетняя в ночное время там делала в дорогой куртке? Родителям надо вопросы позадовать.

Гость|11.12.2019 08:56|

Искала себе на жо... приключений. Хорошо хоть курткой отделалась.

Гость|11.12.2019 08:58|

Гость писал(a):

Чего несовершеннолетняя в ночное время там делала в дорогой куртке? Родителям надо вопросы позадовать.
+498742

Гость|11.12.2019 08:59|

Не опытная! Когда идёшь бухать все ценное оставляешь дома, запомните! Я для этих целей спец. Тел. купил дешёвый обычную звонилку:) утром, где бы ты не проснулся на душе спокойно даже если по синий дыни потерял, уронил телефон или шмот порвал, заблювал не жалко.

Гость|11.12.2019 08:59|

Гость писал(a):

+498742
ЭТО ЧЕ ЗА ШИФР?

Гость|11.12.2019 09:02|

11.12.2019 08:55|

Чего несовершеннолетняя в ночное время там делала в дорогой куртке? Родителям надо вопросы позадовать.

Бастрыкин должен правовую оценку дать и СК подключить почему в Пензе не совершенно летние по кафе ночью шляются.

Гость|11.12.2019 09:02|

11.12.2019 08:59|

Гость писал(a):

+498742

ЭТО ЧЕ ЗА ШИФР?

Номер телефона Бастрыкина

Гость|11.12.2019 09:03|

Гость писал(a):

Чего несовершеннолетняя в ночное время там делала в дорогой куртке? Родителям надо вопросы позадовать.
Родителей пригласят на "беседу" в комиссию по делам несовершеннолетних? Нужен хороший административный штраф,рёбёнок брошен?

Гость|11.12.2019 09:05|

Гость писал(a):

Номер телефона Бастрыкина
ПОНЯЛ УЖЕ ЗВОНЮ)))

Гость|11.12.2019 09:12|

Гость писал(a):

несовершеннолетняя в ночное время там делала в дорогой куртке? Родителям надо вопросы позадовать
А кто сказал что она там была не с родителями?

Имя: Гость
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