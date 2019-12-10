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Криминал | В Вадинском районе браконьеры выдали себя выстрелами

10.12.2019|16:08
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Незаконную добычу дикого животного в Каргалейском охотхозяйстве Вадинского района выявили сотрудники центра особо охраняемых природных территорий Пензенской области.

Охотовед незамедлительно отреагировал, как только почувствовал неладное.

«Он услышал выстрел при рейдовых мероприятиях. В результате обнаружил данных жителей, которые вели незаконную добычу. В настоящее время ведется проверка с целью возбуждения уголовного дела», - сообщил начальник Центра особо охраняемых природных территорий Пензенской области Сергей Алексеев.

Ущерб, нанесенный природному фонду, составил 120 тысяч рублей. Эту сумму возместят виновные. Возможно, им придется и предстать перед судом.

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