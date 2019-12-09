09.12.2019 | 10:22

Пензенца осудили за незаконное распространение порнографических материалов в социальной сети «ВКонтакте».

Дважды, 14 июня 2015 года и 11 февраля 2019-го, мужчина со своего домашнего компьютера регистрировался в соцсети под разными псевдонимами.

20 сентября 2016-го горожанин создал группу, куда загружал видеофайлы и фотографии интимного характера. 28 марта 2019-го он добавил на страницу сообщества два ролика с порнографией, 1 апреля залил еще один. Все эти записи он копировал с других сайтов.

«В результате два видеоролика, размещенные 28 марта, были просмотрены 4 601 и 8 573 раза, а видеоролик, размещенный 1 апреля, - 1 936 раз», - уточнили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Пензенец полностью признал свою вину. С учетом раскаяния, активной жизненной позиции в области спорта, наличия на иждивении супруги - студентки-очницы ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.