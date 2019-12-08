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Криминал | Зареченец хотел «обновить кредитную историю» и потерял 217 000 рублей

08.12.2019|11:31
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Попытка заработать на операциях с банковскими вкладами закончилась для 53-летнего зареченца обращением в полицию.

11 ноября на сотовый горожанину позвонил неизвестный мужчина и предложил поработать в интернете с банковскими вкладами, пообещав доход 3 000-5 000 рублей в неделю.

Зареченец воодушевился и согласился. Наниматель сказал, что мужчина должен установить на свой компьютер программу AnyDesk и можно приступать к работе, о которой его проинструктирует другой сотрудник.

Горожанин выполнил указание. Вскоре ему позвонила женщина и попросила зарегистрироваться в системе Getprofit. Это было необходимо для того, чтобы открыть торговый счет и положить на него 100 долларов США. Кроме того, от зареченца потребовали обновить кредитную историю.

Для этого он получил в банке кредит на 217 663 рубля, решив, что погасит задолженность, как только обновится история.

«На следующий день с ним вновь связалась женщина и сказала, что закрыть кредит не получится, так как история якобы не обновляется. Собеседница убедила зареченца перевести деньги со счета на карту, которую она указала, заверив, что вернет средства, как только обновится кредитная история», - сообщает портал «Город Z».

Однако выяснилось, что кредитная история так и не обновилась и нужен еще один заем. Не теряя надежды все вернуть и заработать, зареченец подал заявку на получение кредита в другой банк. Ее одобрили, но для получения денег требовалось съездить в Пензу.

Горожанин отложил поездку на день, а потом и вовсе отменил ее, так как понял, что попался на удочку аферистов.

Он обратился к правоохранителям. В настоящее время по факту мошенничества следственный отдел возбудил уголовное дело.

Источник — gorodz.info
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Гость|08.12.2019 12:08|

Лось Зареченский. Ну или лох Буртатский

Гость|08.12.2019 12:17|

Ну хоть кредитную историю обновил и то хорошо!

Гость|08.12.2019 12:34|

Очень благодарен мелким аферистам , кинувшим меня на небольшую сумму по молодости лет. Нет бесплатного сыра.

Гость|08.12.2019 12:48|

с такими жителями мы ещё долго будем жить в нищете.

Имя: Гость
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