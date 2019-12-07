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Криминал | Молодая пензячка позволила мошеннику оформить кредит на свое имя

07.12.2019|11:17
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22-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенника, применившего новую схему обмана.

Аферист позвонил пензячке, представился сотрудником службы безопасности известного банка и сообщил, что на ее имя неизвестные лица оформили кредит в другой финансовой организации. Девушка поверила и продиктовала собеседнику код, поступивший во время разговора в СМС-сообщении.

Затем «сотрудник банка» заявил, что для закрытия кредита нужно снять с карты одного банка 82 тысячи рублей и перечислить их на карточный счет, который он укажет, во втором.

«Гражданка так и сделала, однако перевести ей удалось только 80 тысяч рублей. Она обратилась в офис первого банка и узнала, что на ее имя оформлен кредит на 82 тысячи», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают злоумышленников.

«Банковская карта - это ключ к вашему счету. Никому не сообщайте полные данные вашей карты и свои персональные данные, такие как серия и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте коды и пароли, которые поступают в СМС-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам», - предупреждают сотрудники полиции.

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Гость|07.12.2019 11:53|

если головой не дружат но и пускай, зачем на них тратить время полиции.

Гость|07.12.2019 12:02|

Я уж а плохом начала думать после слов «позволила»...

Имя: Гость
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