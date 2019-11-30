30.11.2019 | 16:48

Дорого обошлась попытка завести трактор жителю Каменки. Его он намеревался купить за 160 тысяч рублей. Подходящее предложение нашел в интернете, на одном из сайтов с объявлениями.

«Трактор находился в Тамбовской области. Я дозвонился по указанному в объявлении телефону, мы договорились о встрече», - сообщил потерпевший.

Она должна была состояться на трассе, на границе Пензенской и Тамбовской областей. Единственное условие, которое озвучил продавец, - покупатель должен был перечислить ему задаток в сумме 35 тысяч рублей.

«Потерпевший перевел денежные средства и отправился за трактором, но в указанном месте техническое средство он не обнаружил. Телефон продавца был отключен», - пояснил начальник ОМВД России по Каменскому району Олег Резанов.

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Теперь стражи порядка пытаются найти злоумышленника, что в подобных случаях сделать всегда нелегко. Кстати, потерпевший не раз слышал об этом.

«О способах мошенничества я слышал, со мной проводились беседы, также слышал о способах из средств массовой информации. Но почему-то подумал, что со мной этого не произойдет», - поделился он.