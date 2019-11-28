28.11.2019 | 16:41

64-летняя жительница Заречного, проснувшись утром, не обнаружила в квартире телевизора и ноутбука. Женщина обратилась в полицию, и стражи порядка по горячим следам выяснили подробности преступления.

Как оказалось, накануне вечером сын зареченки навещал приятеля, имеющего судимость. Мужчины крепко выпили, и хозяин, воспользовавшись ситуацией, завладел ключом от квартиры нетрезвого гостя. Когда тот заснул, он отправился на дело: открыл дверь в жилище приятеля и вынес технику.

Вернувшись домой, мужчина разбудил гостя и выпроводил его. Однако продать похищенное он не успел - имущество изъяли полицейские.

«По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы», - сообщает портал «Город Z».