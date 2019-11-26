Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 ноя 2019|12:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  70.67  |  $  64.18

Криминал | Житель Нижнего Ломова почти пять лет вымогал деньги у знакомого

26.11.2019|11:25
Печать

В Нижнем Ломове осудили 28-летнего местного жителя. В течение четырех с половиной лет мужчина вымогал деньги у знакомого.

Для того чтобы получить желаемое, злоумышленник шантажировал жертву не только угрозами избить, но и тем, что распространит позорящие его семью сведения, рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Напуганный горожанин периодически платил вымогателю. Однако размер «отступных» шантажиста не устраивал, каждый раз запрашиваемая сумма увеличивалась и в итоге дошла до 54 000 рублей.

19 сентября 2019 года нетрезвый злоумышленник повстречал свою жертву и грубо потребовал отдать всю имеющуюся наличность. Угрозами дело не ограничилось. Агрессор несколько раз кулаками ударил мужчину по голове и телу. Полученные телесные повреждения вреда его здоровью не причинили.

«Всего за указанный период потерпевший передал вымогателю 5 000 рублей», - уточнили в суде.

Служители Фемиды приняли во внимание, что подсудимый - отец малолетнего ребенка, что он добровольно в полном размере возместил причиненный ущерб, и приговорили его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!