26.11.2019 | 11:25

В Нижнем Ломове осудили 28-летнего местного жителя. В течение четырех с половиной лет мужчина вымогал деньги у знакомого.

Для того чтобы получить желаемое, злоумышленник шантажировал жертву не только угрозами избить, но и тем, что распространит позорящие его семью сведения, рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Напуганный горожанин периодически платил вымогателю. Однако размер «отступных» шантажиста не устраивал, каждый раз запрашиваемая сумма увеличивалась и в итоге дошла до 54 000 рублей.

19 сентября 2019 года нетрезвый злоумышленник повстречал свою жертву и грубо потребовал отдать всю имеющуюся наличность. Угрозами дело не ограничилось. Агрессор несколько раз кулаками ударил мужчину по голове и телу. Полученные телесные повреждения вреда его здоровью не причинили.

«Всего за указанный период потерпевший передал вымогателю 5 000 рублей», - уточнили в суде.

Служители Фемиды приняли во внимание, что подсудимый - отец малолетнего ребенка, что он добровольно в полном размере возместил причиненный ущерб, и приговорили его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.