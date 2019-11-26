26.11.2019 | 09:17

В магазине, расположенном в Октябрьском районе Пензы, произошел грабеж. Молодой человек взял со стеллажа две бутылки виски и четыре плитки шоколада и, не расплатившись, попытался уйти.

Однако устроить банкет злоумышленнику не удалось. Один из посетителей, увидев происходящее, попытался остановить его на выходе. Но молодой человек бросил похищенный товар и убежал.

Сотрудница магазина сообщила об инциденте в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские узнали от работников торговой точки приметы парня и вскоре, отработав район, задержали подозреваемого.

Им оказался 23-летний житель Пензы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину, ранее судимого, доставили в отдел полиции.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления в Октябрьском районе Пензы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.