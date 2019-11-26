Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 ноя 2019|10:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  70.70  |  $  64.27

Криминал | Пензенец пытался унести из магазина дорогой алкоголь и сладкую закуску

26.11.2019|09:17
Печать

В магазине, расположенном в Октябрьском районе Пензы, произошел грабеж. Молодой человек взял со стеллажа две бутылки виски и четыре плитки шоколада и, не расплатившись, попытался уйти.

Однако устроить банкет злоумышленнику не удалось. Один из посетителей, увидев происходящее, попытался остановить его на выходе. Но молодой человек бросил похищенный товар и убежал.

Сотрудница магазина сообщила об инциденте в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские узнали от работников торговой точки приметы парня и вскоре, отработав район, задержали подозреваемого.

Им оказался 23-летний житель Пензы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину, ранее судимого, доставили в отдел полиции.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления в Октябрьском районе Пензы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото 58.мвд.рф
0
0
0
0
 
Гость|26.11.2019 10:24|

Какой грабеж? Обычная кража.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!