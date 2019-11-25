Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 ноя 2019|13:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  70.60  |  $  64.17

Криминал | Уклонист из Пензы ответит за то, что пять раз не явился в военкомат

25.11.2019|12:38
Печать

В Пензе 25-летнему уклонисту грозит уголовный срок. Молодой человек 5 раз лично получал повестки о необходимости явиться в военный комиссариат для прохождения медосмотра, но игнорировал их.

Законных оснований для освобождения от воинской службы пензенец не имел, поэтому в отношении него возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

Теперь молодой горожанин может лишиться свободы на срок до 2 лет.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении 26-летнего областного центра, год игнорировавшего повестки из военкомата. А его сверстника из Городища, отказавшегося проходить службу в армии и скрывавшегося от сотрудников военного комиссариата, суд приговорил к выплате штрафа в 50 000 рублей.

0
0
0
0
 
Гость|25.11.2019 12:59|

И тут с балбесничал.

Гость|25.11.2019 13:03|

Лучше отсидеть, чем отслужить

Гость|25.11.2019 13:06|

Гость писал(a):

Лучше отсидеть, чем отслужить
мдя ... ум отсутствует полностью . И куда ты потом с этой справкой ? Помойки чистить ?

Гость|25.11.2019 13:07|

Я лучше на зону чем в армейку,зато выйду прикрученный, лохами и торпедами руководить

Гость|25.11.2019 13:10|

penzainform.ru писал(a):

Теперь молодой горожанин может лишиться свободы на срок до 2 лет.
што так до 2х лет, что так до двух лет...с судимостью в армию не возьмут

Гость|25.11.2019 13:11|

По мнению детей чиновников и депутатов служат срочную только лохи и неудачники.

Гость|25.11.2019 13:11|

Хрен с ним в петухах на зоне чем в армию.

Гость|25.11.2019 13:11|

Пусть сначала государство даст что нибудь стоящее детям чтобы они шли в армию! А то за садик деньги дай, в школу сунь, в институте вынь и положи!

Гость|25.11.2019 13:16|

Рамиль Шамсутдинов не уклонялся от призыва. А лучше бы уклонился.

Гость|25.11.2019 13:17|

Гость писал(a):

зато выйду прикрученный, лохами и торпедами руководить
Кто тебе такую глупость сказал ? Ты можешь выйти обычным петушком ! А если и не выйдешь петушком, то будешь обычным,серым,рабочим "мужиком". А дальше на помойку.

Гость|25.11.2019 13:18|

Парень может попросить политическое убежище в нормальной стране.

Гость|25.11.2019 13:19|

Гость писал(a):

Парень может попросить политическое убежище в нормальной стране
Кто же его туда такого военно обязанного, да со статьёй то пустит ? :)

Гость|25.11.2019 13:20|

Гость писал(a):

Ты можешь выйти обычным петушком !
А ты кем вышел?

Гость|25.11.2019 13:21|

Гость писал(a):

А ты кем вышел?
Офицер запаса. Кафедра военная у меня была.

Гость|25.11.2019 13:22|

Гость писал(a):

Кафедра военная у меня была.
Ты тоже уклонист.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!