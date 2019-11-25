25.11.2019 | 12:38

В Пензе 25-летнему уклонисту грозит уголовный срок. Молодой человек 5 раз лично получал повестки о необходимости явиться в военный комиссариат для прохождения медосмотра, но игнорировал их.

Законных оснований для освобождения от воинской службы пензенец не имел, поэтому в отношении него возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

Теперь молодой горожанин может лишиться свободы на срок до 2 лет.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении 26-летнего областного центра, год игнорировавшего повестки из военкомата. А его сверстника из Городища, отказавшегося проходить службу в армии и скрывавшегося от сотрудников военного комиссариата, суд приговорил к выплате штрафа в 50 000 рублей.