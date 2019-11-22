22.11.2019 | 09:09

44-летний житель Колышлея признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат.

С июля 2018 года по июнь 2019-го мужчина числился безработным в районном центре занятости населения и получал пособие. Сотрудники центра разъяснили ему, что если он будет признан занятым, то выплаты прекратятся.

С 25 июля по 11 августа 2018 года колышлеец трудился разнорабочим, однако умолчал об этом, чтобы получить пособие.

«В результате его мошеннических действий ЦЗН Колышлейского района причинен материальный ущерб на сумму около 3 тысяч рублей. В судебном заседании колышлеец вину признал, причиненный преступлением ущерб возместил. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.