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Криминал | Житель Колышлея незаконно получил от центра занятости 3 тысячи рублей

22.11.2019|09:09
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44-летний житель Колышлея признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат.

С июля 2018 года по июнь 2019-го мужчина числился безработным в районном центре занятости населения и получал пособие. Сотрудники центра разъяснили ему, что если он будет признан занятым, то выплаты прекратятся.

С 25 июля по 11 августа 2018 года колышлеец трудился разнорабочим, однако умолчал об этом, чтобы получить пособие.

«В результате его мошеннических действий ЦЗН Колышлейского района причинен материальный ущерб на сумму около 3 тысяч рублей. В судебном заседании колышлеец вину признал, причиненный преступлением ущерб возместил. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.11.2019 09:33|

растрелять 2 раза

Гость|22.11.2019 09:46|

Ах ты боже мой, преступление века раскрыли! Наградить! Повысить в звании! Преступника распылить на атомы!

Гость|22.11.2019 09:59|

а зам,главы администрации его покрывала,маленький бизнес

Гость|22.11.2019 10:10|

Ах… Какой подлец.

Имя: Гость
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