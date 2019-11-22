22.11.2019 | 09:50

Двое жителей Пензы задержаны по подозрению в краже товара из магазина. О преступлении в полицию сообщил представитель торговой организации: пропали женский плащ и мужская куртка общей стоимостью 3 950 рублей.

Пензенские полицейские обследовали место происшествия и установили подозреваемых. Ими оказались 36-летние мужчина и женщина, ранее судимые. Их задержали, они признались в краже.

Стражи порядка изъяли у криминального дуэта похищенные вещи. По факту кражи проводится проверка.

Также в Пензенской области задержали семейную пару, специализировавшуюся на кражах шуб. Ранее судимые 39-летний мужчина и его 38-летняя подельница, жители города Энгельса Саратовской области, гастролировавшей по регионам Поволжья. В частности, в Ульяновске они украли два меховых изделия стоимостью 107 тысяч и 25 тысяч рублей.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.