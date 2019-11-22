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Криминал | Полиция изъяла у пензенца более 1 000 литров контрафактного алкоголя

22.11.2019|16:46
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Более 1 000 литров спиртосодержащей продукции обнаружили сотрудники полиции в гараже, арендованном 32-летним жителем Пензы. В правоохранительные органы поступила информация о том, что человек занимается хранением и реализацией контрафакта.

«В машине данного гражданина обнаружена алкогольная продукция без акцизных марок, а также с акцизными марками различных наименований. В багажнике находятся шесть коробок различной алкогольной продукции, которая была предназначена для реализации в торговых точках города Пензы», - сообщил сотрудник полиции.

Одна из коробок уже расположилась в подсобном помещении пензенской торговой точки. Правда, владелица магазина утверждает, что выставлять на витрину этот товар не собиралась.

«Я не занимаюсь продажей алкогольной продукции, это только чисто для своих целей», - пояснила она.

Весь изъятый алкоголь из магазина и из автомобиля и гаража подозреваемого был отправлен на экспертизу для определения наличия веществ, опасных для жизни и здоровья человека.

«По факту использования для маркировки алкогольной продукции поддельных федеральных специальных марок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», - отметил оперуполномоченный отдела ЭБиПК УМВД России по г. Пензе Дмитрий Колесников.

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Гость|22.11.2019 18:43|

Конкуренты сдали с потрохами?

Гость|22.11.2019 19:22|

penzainform.ru писал(a):

В машине данного гражданина обнаружена алкогольная продукция без акцизных марок,
Ну так и потяните всю цепочку. Или взять за шиворот изготовителя этого нелегального алкоголя вам губернатор не разрешает?

Гость|22.11.2019 19:36|

Гость писал(a):

Или взять за шиворот изготовителя этого нелегального алкоголя вам губернатор не разрешает?
Дурочка,этой поло делают на легальных заводах,просто отгружают леваком. Стоимость бутыля водки на заводе не дороже 30 р, очень качественной водки (уровня СССР) 70-90 руб. Всё остальное уходит в воровской общак - налоги.

Гость|22.11.2019 19:47|

1000 бутылок левака - воровской общак не дополучит 150 т руб чистой прибыли. Вот они и борются с "конкуренцией".

Имя: Гость
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