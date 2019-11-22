22.11.2019 | 16:46

Более 1 000 литров спиртосодержащей продукции обнаружили сотрудники полиции в гараже, арендованном 32-летним жителем Пензы. В правоохранительные органы поступила информация о том, что человек занимается хранением и реализацией контрафакта.

«В машине данного гражданина обнаружена алкогольная продукция без акцизных марок, а также с акцизными марками различных наименований. В багажнике находятся шесть коробок различной алкогольной продукции, которая была предназначена для реализации в торговых точках города Пензы», - сообщил сотрудник полиции.

Одна из коробок уже расположилась в подсобном помещении пензенской торговой точки. Правда, владелица магазина утверждает, что выставлять на витрину этот товар не собиралась.

«Я не занимаюсь продажей алкогольной продукции, это только чисто для своих целей», - пояснила она.

Весь изъятый алкоголь из магазина и из автомобиля и гаража подозреваемого был отправлен на экспертизу для определения наличия веществ, опасных для жизни и здоровья человека.

«По факту использования для маркировки алкогольной продукции поддельных федеральных специальных марок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», - отметил оперуполномоченный отдела ЭБиПК УМВД России по г. Пензе Дмитрий Колесников.