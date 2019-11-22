22.11.2019 | 10:45

В Городищенском районе 68-летнего жителя Сурска признали виновным в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Вечером 30 августа мужчина у себя дома продал участнику проверочной закупки бутылку спиртного ненадлежащего качества за 150 рублей. Никаких разрешительных документов у него, естественно, не было.

В процессе разбирательства выяснилось, что пенсионера уже дважды судили за аналогичные преступления и на новое он пошел почти сразу после отбытия последнего наказания.

В итоге предприимчивого мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

«Приговор вступил в законную силу 18 ноября 2019 года», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.