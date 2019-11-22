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Криминал | 65 ударов: зареченец забил до смерти свою подругу и лег спать

22.11.2019|15:33
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Зареченца осудили сразу по нескольким статьям. Преступления он совершил, едва освободившись из колонии.

Мужчина, имеющий свое жилье, переехал к подруге в общежитие на улице Конституции СССР. 18 июля, воспользовавшись удобным случаем, он похитил из комнаты соседа два мобильных телефона - Xiaomi стоимостью 8 152,50 и Honor за 11 992 рубля.

31 июля зареченец поругался с возлюбленной. Не желая выяснять отношения мирно, он избил женщину, так что у последней произошел разрыв почки (тяжкий вред здоровью), а после вернулся в свою квартиру на улице Светлой.

Вечером следующего дня пострадавшая, изрядно выпив, наведалась к агрессору. Мужчина тоже был пьян. Ссора закончилась еще более драматично: зареченец нанес гостье 65 ударов руками по голове, шее, туловищу и конечностям.

Женщина потеряла сознание. Оставив ее лежать на полу, хозяин отправился спать. Жертва же скончалась «в результате обтурационной механической асфиксии вследствие заполнения трахеи и бронхов кровью при аспирации (вдыхании)».

Злоумышленник полностью признал свою вину, по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Зареченского городского суда.

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Гость|22.11.2019 15:56|

Это заречный...

Гость|22.11.2019 15:58|

Какой культурный зареченский молодой человек.

Гость|22.11.2019 16:03|

Лоси, чё..

Гость|22.11.2019 16:06|

Когда их перестанут в Пензу пускать? Или хоты бы их из лосятника нужно выпускать только по медицинским справкам.

Гость|22.11.2019 16:10|

Гость писал(a):

их из лосятника нужно выпускать только по медицинским справкам.
С платными анализами на алкоголизм и наркоту!

Гость|22.11.2019 16:10|

Вопрос к толерантным гуманистам: Такого можно назвать человеком?

Ведь человек - звучит гордо.

Гость|22.11.2019 16:17|

penzainform.ru писал(a):

по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима
Судью на мыло!

Гость|22.11.2019 16:28|

В Пензу можно пускать только лосей из Заречного! Люди-звери!

Гость|22.11.2019 16:33|

Гость писал(a):

Какой культурный зареченский молодой человек.
нанес не какие-то 64 или 66 ударов,а красивые 65

Гость|22.11.2019 16:35|

Гость писал(a):

Это заречный...
Логичный потомок военно-инженерной элиты супер-городка, вскормленный на сливках, бифштексах и ромовых бабках...

Имя: Гость
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