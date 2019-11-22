22.11.2019 | 15:33

Зареченца осудили сразу по нескольким статьям. Преступления он совершил, едва освободившись из колонии.

Мужчина, имеющий свое жилье, переехал к подруге в общежитие на улице Конституции СССР. 18 июля, воспользовавшись удобным случаем, он похитил из комнаты соседа два мобильных телефона - Xiaomi стоимостью 8 152,50 и Honor за 11 992 рубля.

31 июля зареченец поругался с возлюбленной. Не желая выяснять отношения мирно, он избил женщину, так что у последней произошел разрыв почки (тяжкий вред здоровью), а после вернулся в свою квартиру на улице Светлой.

Вечером следующего дня пострадавшая, изрядно выпив, наведалась к агрессору. Мужчина тоже был пьян. Ссора закончилась еще более драматично: зареченец нанес гостье 65 ударов руками по голове, шее, туловищу и конечностям.

Женщина потеряла сознание. Оставив ее лежать на полу, хозяин отправился спать. Жертва же скончалась «в результате обтурационной механической асфиксии вследствие заполнения трахеи и бронхов кровью при аспирации (вдыхании)».

Злоумышленник полностью признал свою вину, по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Зареченского городского суда.