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Криминал | Житель Тамалинского района заплатит за похищенную бензопилу 10 000 рублей

21.11.2019|17:10
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В Тамалинском районе осудили за кражу 56-летнего жителя Березовки. Мужчина залез в дом односельчанина, чтобы похитить бензопилу.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Нетрезвый злоумышленник вытащил из незастекленной части оконной рамы деревоплиту и проник внутрь. Добычей сельчанина стала цепная пила Patriot, с которой он скрылся с места преступления.

Причиненный ущерб оценили в 2 950 рублей, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Тамалинского районного суда.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном. Его приговорили к уплате штрафа в 10 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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