21.11.2019 | 16:29

В Никольске 39-летний местный житель потерял на улице Льва Толстого борсетку с шестизначной денежной суммой.

Инцидент произошел ночью. В сумке лежали 50 000 рублей, 2 500 долларов США, две банковские карты и документы.

Горожанин приступил к поискам, обнаружил, что сумка похищена, и обратился к правоохранителям.

«Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили причастность к совершению преступления 22-летнего жителя Никольска», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Злоумышленник признался в совершенном. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту кражи проводится проверка», - добавили в пресс-службе.