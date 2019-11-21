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Криминал | Гулявший ночью по улице никольчанин потерял сумку с 2 500 долларов

21.11.2019|16:29
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В Никольске 39-летний местный житель потерял на улице Льва Толстого борсетку с шестизначной денежной суммой.

Инцидент произошел ночью. В сумке лежали 50 000 рублей, 2 500 долларов США, две банковские карты и документы.

Горожанин приступил к поискам, обнаружил, что сумка похищена, и обратился к правоохранителям.

«Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили причастность к совершению преступления 22-летнего жителя Никольска», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Злоумышленник признался в совершенном. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту кражи проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|21.11.2019 17:16|

О кей! Сейчас это называется "потерял". Очень мило.

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