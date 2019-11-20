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Криминал | Взявший в долг 27 млн житель Каменки оказался на скамье подсудимых

20.11.2019|09:34
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В Каменке 44-летнего местного жителя приговорили к реальному сроку за мошенничество в крупном размере. Речь идет о крупной сумме, которую мужчина взял в долг и не вернул.

Как установили следствие и суд, с 19 мая 2016 года по 28 июня 2018-го знакомые горожанина давали ему взаймы крупные суммы денег. Мужчина обещал вернуть и сообщил им о том, что имеет несколько квартир и автомобилей и что организация, в которой он работает, выиграла конкурс на покупку подержанных транспортных средств и металлических изделий. После их реализации он получит доход.

«Однако эти сведения не соответствовали действительности, а злоумышленник не имел намерения возвращать взятые в долг у девяти потерпевших средства в сумме более 27,3 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Не дождавшись денег, знакомые заявили на должника в полицию.

На суде он не признал свою вину и пояснил, что с заемщиками расплатился полностью. Однако те оказались непорядочными и не уничтожили расписки о наличии долга, а предъявили их правоохранителям, чтобы обогатиться. Также мужчина указал, что взаимоотношения между ним и истцами являются гражданско-правовыми, поэтому не должны повлечь за собой уголовное преследование.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый возместил потерпевшим часть денежных средств», - отметила Светлана Артамонова.

Суд назначил должнику наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Посчитав приговор слишком суровым, горожанин подал апелляцию.

Жалобу направил и один из потерпевших, так как счел наказание, наоборот, слишком мягким.

«Суд высшей инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор без изменения, а жалобы осужденного, его защитника и потерпевшего – без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.

В итоге должник вернул шести заемщикам более 8,2 млн рублей.

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Гость|20.11.2019 10:06|

ФИО кто это?? Не тагир

Гость|20.11.2019 10:33|

набрать в долг 27,3 ляма? какие у него хорошие и бохатые знакомые.

Гость|20.11.2019 10:34|

не,за 4,5

Гость|20.11.2019 10:35|

Гость писал(a):

набрать в долг 27,3 ляма? какие у него хорошие и бохатые знакомые.
а чо такова? это же в богатой каменке,там у всех дома лямов по 5 всегда есть

Гость|20.11.2019 10:36|

каменка процветает. там еще небоскребы и казино не начали строить?

Гость|20.11.2019 11:08|

Кто такой ?

Гость|20.11.2019 11:15|

19 млн все равно у него остались)))вот красавчик))а после выхода наверное будет платить по 500 р/мес и все)))

Сложно сейчас 19 мультов заработать за 6 лет, это 260000 руб/мес. Браво!!!

Гость|20.11.2019 11:18|

Гость писал(a):

Сложно сейчас 19 мультов заработать за 6 лет, это 260000 руб/мес. Браво!!!
не,в богатой каменке можно года за 2 заработать. там зарплаты от 500 тыщ начинаются. райцентр все же,почти столица

Имя: Гость
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