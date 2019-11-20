20.11.2019 | 09:34

В Каменке 44-летнего местного жителя приговорили к реальному сроку за мошенничество в крупном размере. Речь идет о крупной сумме, которую мужчина взял в долг и не вернул.

Как установили следствие и суд, с 19 мая 2016 года по 28 июня 2018-го знакомые горожанина давали ему взаймы крупные суммы денег. Мужчина обещал вернуть и сообщил им о том, что имеет несколько квартир и автомобилей и что организация, в которой он работает, выиграла конкурс на покупку подержанных транспортных средств и металлических изделий. После их реализации он получит доход.

«Однако эти сведения не соответствовали действительности, а злоумышленник не имел намерения возвращать взятые в долг у девяти потерпевших средства в сумме более 27,3 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Не дождавшись денег, знакомые заявили на должника в полицию.

На суде он не признал свою вину и пояснил, что с заемщиками расплатился полностью. Однако те оказались непорядочными и не уничтожили расписки о наличии долга, а предъявили их правоохранителям, чтобы обогатиться. Также мужчина указал, что взаимоотношения между ним и истцами являются гражданско-правовыми, поэтому не должны повлечь за собой уголовное преследование.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый возместил потерпевшим часть денежных средств», - отметила Светлана Артамонова.

Суд назначил должнику наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Посчитав приговор слишком суровым, горожанин подал апелляцию.

Жалобу направил и один из потерпевших, так как счел наказание, наоборот, слишком мягким.

«Суд высшей инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор без изменения, а жалобы осужденного, его защитника и потерпевшего – без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.

В итоге должник вернул шести заемщикам более 8,2 млн рублей.