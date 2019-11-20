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Криминал | В Пензе у парня и девушки изъяли 50 таблеток экстази и мефедрон

20.11.2019|16:24
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Сотрудники полиции знали, что сделает молодой человек. Поэтому и велась видеозапись. Он же не подозревал, что через несколько мгновений будет задержан за распространение наркотиков. Вместе с ним к ответственности привлекли и его подельницу, девушку 2000 года рождения.

«В ходе личного досмотра данных граждан из незаконного оборота было изъято около 50 таблеток экстази. При проведении обысковых мероприятий в домовладении было изъято еще 35 г наркотического средства мефедрон», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Молодые люди сами также являются наркозависимыми. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Информация о том, что они распространяют запрещенные препараты синтетического происхождения бесконтактным способом, поступила в полицию от пензенцев в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».

«Если вам известны сведения о незаконном обороте наркотиков, вы можете их сообщить по телефону 59-10-10. Телефон работает в круглосуточном режиме», - пояснил Алексей Власов.

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Гость|20.11.2019 19:18|

Конкуренты настучали.

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