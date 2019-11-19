В понедельник, 18 ноября, для жителя Пензы отдых в баре со спутницей завершился в больнице.
Сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступило около 2:00. По вызову немедленно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Администратор рассказал, что пара поссорилась. Конфликт разгорелся до такой степени, что нетрезвая женщина, придя в ярость, разбила бутылку и вонзила зазубренное горлышко - «розочку» - в лицо спутника.
Получив приметы подозреваемой, росгвардейцы приступили к ее поиску и вскоре задержали 24-летнюю женщину недалеко от бара. Для дальнейшего разбирательства ее доставили в отдел полиции.
«Пострадавшему стражи порядка вызвали скорую помощь. Его госпитализировали, медики диагностировали у пациента резаную рану левой щеки», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Нечего по барам шараёбица вообще! Дома сидеть надо. Одни неадекваты кругом.