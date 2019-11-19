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Криминал | В пензенском баре пьяная женщина вонзила «розочку» в лицо спутника

19.11.2019|11:51
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В понедельник, 18 ноября, для жителя Пензы отдых в баре со спутницей завершился в больнице.

Сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступило около 2:00. По вызову немедленно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Администратор рассказал, что пара поссорилась. Конфликт разгорелся до такой степени, что нетрезвая женщина, придя в ярость, разбила бутылку и вонзила зазубренное горлышко - «розочку» - в лицо спутника.

Получив приметы подозреваемой, росгвардейцы приступили к ее поиску и вскоре задержали 24-летнюю женщину недалеко от бара. Для дальнейшего разбирательства ее доставили в отдел полиции.

«Пострадавшему стражи порядка вызвали скорую помощь. Его госпитализировали, медики диагностировали у пациента резаную рану левой щеки», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|19.11.2019 12:03|

Нечего по барам шараёбица вообще! Дома сидеть надо. Одни неадекваты кругом.

Гость|19.11.2019 12:14|

Вурдалаки,что выхотели.

Гость|19.11.2019 12:20|

Бабец агрессивный нынче пошел, чуть-что за бутылку и держи пачку битого стекла.

Гость|19.11.2019 12:22|

Наверно по животному напер,а поухаживать не в моде ныне.

Имя: Гость
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