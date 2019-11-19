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Криминал | В Пензе суд рассмотрит дело об ограблении и убийстве зареченца

19.11.2019|09:47
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Супружеская пара из села Балкашино Белинского района предстанет перед Пензенским областным судом.

По версии следствия, в декабре 2018 года 48-летняя женщина стала общаться на сайте знакомств с 46-летнем жителем г. Заречного.

«Испытывая потребность в деньгах и намереваясь похитить их у нового знакомого, она пригласила его к себе в гости под предлогом приятного времяпрепровождения и распития спиртных напитков», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Зареченец приехал к злоумышленнице на такси. Она познакомила его со своим 39-летним мужем, представив его в качестве брата. Во время употребления спиртного женщина попыталась вынуть деньги из одежды гостя, но была им замечена.

«Тогда ее супруг с целью пресечения активных действий потерпевшего нанес ему два удара руками по лицу», - добавила Светлана Артамонова.

Зареченец потерял сознание. Супруги забрали у него 4 950 рублей, после чего оттащили к свалке на окраине села. Там мужчина подобрал банку из-под краски и не менее пяти раз ударил ею по голове жертвы. От полученной травмы зареченец скончался. Его тело через два дня нашел местный охотник.

Уйти от ответственности супругам не удалось. Их задержали в течение суток после обнаружения трупа.

Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора Пензенской области. Его вручат обвиняемым, после чего дело будет направлено для рассмотрения в суд.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, его супруга - за совершение кражи», - сообщала во время следствия старший помощник руководителя регионального СК СК РФ Татьяна Махницкая.

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Гость|19.11.2019 10:38|

Нужно срочно отменять мораторий на смертную казнь.

Гость|19.11.2019 10:51|

Какая шваль среди нас живет..

Имя: Гость
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