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Криминал | В Пензе мастер продал чужую «Газель», которую взялся ремонтировать

19.11.2019|16:36
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Долгий ремонт - повод для беспокойства. Мужчина не зря волновался из-за своего автомобиля, оставленного на станции технического обслуживания. Через какое-то время он оттуда исчез.

«Обратился в администрацию автосервиса, где мне оказали помощь и показали с камер видеонаблюдения видеозапись, на которой я увидел, как мастер, которому я отдал ключи, грузит мой автомобиль «Газель» на эвакуатор и уезжает в неизвестном направлении», - рассказал потерпевший.

Мужчина написал заявление в полицию. «Газель» нашли уже в полуразобранном состоянии.

«Было установлено, что мастер, который ответственен за проведение ремонтных работ, не имея на то законных оснований, реализовал этот автомобиль третьим лицам.

Он пояснил, что на станцию технического обслуживания прибыл неизвестный гражданин, который случайно поинтересовался, не продается ли транспортное средство. Данный автомобиль злоумышленник продал за 30 000 рублей», - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Кубрин.

На самом деле «Газель» стоила более 100 тысяч. Предприимчивому мастеру грозит до 5 лет лишения свободы.

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Гость|19.11.2019 18:35|

Мастер дурной?

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