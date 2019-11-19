19.11.2019 | 09:45

Час разговора с незнакомцем по мобильному телефону обошелся пензячке почти в 100 000 рублей. Когда женщина догадалась, что попалась на удочку мошенников, она обратилась в полицию.

Как рассказала правоохранителям горожанка, на ее сотовый позвонил незнакомец, назвал ее по имени и отчеству, представился сотрудником банка и предупредил, что с ее карты кто-то только что пытался снять деньги, однако это удалось предотвратить.

На следующий день мужчина перезвонил, сообщил об очередной попытке кражи денег с ее счета и назвал фамилию, имя и отчество злоумышленника. Пензячка ответила, что этого человека не знает.

«Сотрудник банка» уговорил женщину заблокировать карту. Для этого нужно было передавать ему коды, поступающие в сообщениях, которые в целях безопасности горожанка должна тут же удалять.

Через час обмена кодами и общения с мужчиной горожанка стала догадываться, что ее обманывают, и прервала разговор. Позвонив в банк, она узнала, что мошенники похитили с ее карты 98 000 рублей.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело и в настоящее время принимают все меры к тому, чтобы установить личность злоумышленников.

«Если вам звонят неизвестные, которые представляются сотрудниками банков и говорят, что с банковским счетом производятся подозрительные операции, знайте – это мошенники. Сотрудники банков никогда не звонят держателям карт и не просят сообщить конфиденциальную информацию, такую как реквизиты банковской карты и код с обратной стороны, а также цифровые коды подтверждения операций», - напомнили пензенцам в пресс-службе регионального УМВД.