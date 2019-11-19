Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|11:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  70.96  |  $  63.97

Криминал | Час телефонного разговора с мужчиной стоил пензячке крупной суммы

19.11.2019|09:45
Печать

Час разговора с незнакомцем по мобильному телефону обошелся пензячке почти в 100 000 рублей. Когда женщина догадалась, что попалась на удочку мошенников, она обратилась в полицию.

Как рассказала правоохранителям горожанка, на ее сотовый позвонил незнакомец, назвал ее по имени и отчеству, представился сотрудником банка и предупредил, что с ее карты кто-то только что пытался снять деньги, однако это удалось предотвратить.

На следующий день мужчина перезвонил, сообщил об очередной попытке кражи денег с ее счета и назвал фамилию, имя и отчество злоумышленника. Пензячка ответила, что этого человека не знает.

«Сотрудник банка» уговорил женщину заблокировать карту. Для этого нужно было передавать ему коды, поступающие в сообщениях, которые в целях безопасности горожанка должна тут же удалять.

Через час обмена кодами и общения с мужчиной горожанка стала догадываться, что ее обманывают, и прервала разговор. Позвонив в банк, она узнала, что мошенники похитили с ее карты 98 000 рублей.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело и в настоящее время принимают все меры к тому, чтобы установить личность злоумышленников.

«Если вам звонят неизвестные, которые представляются сотрудниками банков и говорят, что с банковским счетом производятся подозрительные операции, знайте – это мошенники. Сотрудники банков никогда не звонят держателям карт и не просят сообщить конфиденциальную информацию, такую как реквизиты банковской карты и код с обратной стороны, а также цифровые коды подтверждения операций», - напомнили пензенцам в пресс-службе регионального УМВД.

0
0
0
0
 
Гость|19.11.2019 10:01|

Ну,про буртасов все в курсе уже?

Гость|19.11.2019 10:05|

Гость писал(a):

Ну,про буртасов все в курсе уже?
А что нам болезный может быть про тебя не известно ? В твоей мед книжке не всё учтено ?

Гость|19.11.2019 10:08|

А как можно промаргать воровство данных клиентов?!

Гость|19.11.2019 10:17|

penzainform.ru писал(a):

Час телефонного разговора с мужчиной стоил пензячке шестизначной суммы

98000 это не шести, а пятизначная сумма. С добрым утром, спасибо за внимание.

Гость|19.11.2019 10:33|

Гость писал(a):

А как можно промаргать воровство данных клиентов?!
Почему воровство? Их почти открыто продают. Это в РФ уже почти легально. Банановая страна. По уровню коммерческих преступлений мы уже хуже Уганды.

Гость|19.11.2019 10:59|

Полно таких звонков, проходили.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!