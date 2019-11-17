Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 ноя 2019|14:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  70.99  |  $  64.24

Криминал | В Пензе пенсионер сделал заказ в интернете и получил необычную посылку

17.11.2019|13:08
Печать

77-летний житель Пензы попался на удочку мошенников при заказе шуруповерта через интернет. Соответствующее заявление он подал в местную полицию.

Мужчина рассказал, что увидел на сайте «Авито» объявление о продаже электроинструмента и позвонил по указанному в нем телефону. Он договорился с «продавцом», что купит товар за 3 000 рублей, но оплатит заказ при получении.

В один прекрасный день пенсионер пришел на почту за посылкой, отдал за нее деньги и обнаружил, что внутри не шуруповерт, а молоток и кусок хозяйственного мыла.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

0
0
0
0
 
Гость|17.11.2019 13:49|

Некая гражданка из бескорыстных побуждений собирала в частном секторе одного из районов города котов и воспользовавшись разгильдяйством сторожей оставляла животных в СОБЕСах,районных администрациях и прочих чиновничих заведениях, собщили в пресслужбе

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!