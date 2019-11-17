17.11.2019 | 13:08

77-летний житель Пензы попался на удочку мошенников при заказе шуруповерта через интернет. Соответствующее заявление он подал в местную полицию.

Мужчина рассказал, что увидел на сайте «Авито» объявление о продаже электроинструмента и позвонил по указанному в нем телефону. Он договорился с «продавцом», что купит товар за 3 000 рублей, но оплатит заказ при получении.

В один прекрасный день пенсионер пришел на почту за посылкой, отдал за нее деньги и обнаружил, что внутри не шуруповерт, а молоток и кусок хозяйственного мыла.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.