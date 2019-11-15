Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 ноя 2019|11:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.02

Криминал | В Пензе молодой человек задержан при попытке кражи из торгового центра

15.11.2019|09:26
Печать

В четверг, 14 ноября, в пензенском торговом центре на улице Красная Горка сработала кнопка тревожной сигнализации. Через три минуты по адресу прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудник охраны рассказал, что в торговом зале молодой человек набрал с витрины товары общей стоимостью 3 390 рублей и сложил в свой портфель, а затем попытался пройти мимо кассы и покинуть магазин. Однако это ему не удалось: все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Росгвардейцы задержали 22-летнего посетителя торгового центра. Как позже выяснилось, ранее он был судим.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|15.11.2019 09:42|

Не судите его он жертва надзирательщины, гражданщины, чиновщины, учительщины, воспиталщины - которые предшествуют "дедовщины". В результате такого физическо-морального воздействия получаем вместо мужчины - защитника - гражданин-тюфяк.

Гость|15.11.2019 10:05|

Да действительно ведь раньше поступившейся человек в преступлении выходил из исправительного учреждения.Ему бы хоть подсказывали ,как социально адаптироваться,контролировали.Теперь Бери кредиты,работай не официально, ешь землю, песок,ходи голый.

Гость|15.11.2019 10:06|

Он есть хотел и лишь поэтому украл... Попал в капкан...

Гость|15.11.2019 10:08|

Гость писал(a):

.Ему бы хоть подсказывали ,как социально адаптироваться,контролировали.
Молиться нужно. Всё от бога.

Гость|15.11.2019 10:08|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
.Ему бы хоть подсказывали ,как социально адаптироваться,контролировали.
Молиться нужно. Всё от бога.
Брехня.

Гость|15.11.2019 10:10|

жалко оступившихся людей и и таких молодых, начинающих жить, и таких на склоне лет как историк Соколов..

Гость|15.11.2019 10:13|

Гость писал(a):

Молиться нужно. Всё от бога.

Посмотри Невзоровскую среду этой недели он там об неработающей иконе рассказывает просто жесть. Глебыч жгёт просто уши заворачиваются.

Гость|15.11.2019 10:15|

Гость писал(a):

жалко оступившихся людей и и таких молодых, начинающих жить, и таких на склоне лет как историк Соколов..
Жалостливый ты наш . В чемодане с отрубленными руками не вашей дочери в речку залез.

Гость|15.11.2019 10:20|

О, так это ж сосед мой, Кеша куряга. Как спайсу обкурится, забывает где живёт. Это не украл он, а наоборот из дома выходил. Не курите пацаны, будет с памятью порядок

Гость|15.11.2019 10:22|

Ты теперь тоже Оливье не ешь после 2011 года,как Медведев?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!