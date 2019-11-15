15.11.2019 | 09:26

В четверг, 14 ноября, в пензенском торговом центре на улице Красная Горка сработала кнопка тревожной сигнализации. Через три минуты по адресу прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудник охраны рассказал, что в торговом зале молодой человек набрал с витрины товары общей стоимостью 3 390 рублей и сложил в свой портфель, а затем попытался пройти мимо кассы и покинуть магазин. Однако это ему не удалось: все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Росгвардейцы задержали 22-летнего посетителя торгового центра. Как позже выяснилось, ранее он был судим.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.