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Криминал | Пензенца зарезали под горячую руку во время стычки в баре на Медицинской

13.11.2019|15:14
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В ночь со 2 на 3 ноября в баре на улице Медицинской в Пензе произошло убийство.

«Сообщение об инциденте поступило в службу 02 в 4:30. Через несколько минут полицейские прибыли на место происшествия. Рядом с трупом мужчины находился предполагаемый злоумышленник, которого задержали товарищи погибшего», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, молодой человек (ранее, в несовершеннолетнем возрасте, судимый за кражу и угон) вместе с другом распивал спиртное в одном из кафе. К ним присоединились знакомые приятеля, с которыми парень раньше не встречался. Он попросил у одного из компании сигарету и зажигалку, но в ответ услышал оскорбления. Затем все переместились соседний в бар на улице Медицинской.

Оскорбленный пензенец сходил домой за ножом и вернулся в кафе. Позже он утверждал, что хотел испугать обидчика. Тот, увидев нож в руке оппонента, вскочил из-за стола. Еще один участник застолья, 37-летний мужчина, попытался отобрать оружие. Схваченный за руки агрессор освободил одну и ударил державшего его человека ножом в спину. Миротворец скончался на месте.

Очевидцы убийства отобрали нож и удерживали парня до приезда полицейских.

«22-летнему пензенцу предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото предоставлено СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость|13.11.2019 15:39|

Спаивают народ...

Гость|13.11.2019 15:39|

Ну что сказать, двумя алкашами - утырками меньше и то слава богу!

Надеюсь дуре вляхают лет 12.

Гость|13.11.2019 15:44|

Хорошо, что своего положил. А не случайного чела.

Гость|13.11.2019 15:46|

И почему разрешают "синюшницам" работать до 5 утра? Колдырни должны закрываться максимум в 00:00 часов. Это они там до 5 утра сколько суррогата то жранули, вот и результат.

Гость|13.11.2019 15:47|

Бар на Медицинской.4:30. Классика жанра.

Гость|13.11.2019 15:49|

Гость писал(a):

Бар на Медицинской.4:30. Классика жанра.
Низкопробная колдырня для синяков ? Анализы реализуемого алкоголя для животных взяли на анализы ?

Гость|13.11.2019 16:11|

Всегда было интересно, на что пьют всю ночь в середине рабочей недели?

Имя: Гость
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