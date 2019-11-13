13.11.2019 | 15:14

В ночь со 2 на 3 ноября в баре на улице Медицинской в Пензе произошло убийство.

«Сообщение об инциденте поступило в службу 02 в 4:30. Через несколько минут полицейские прибыли на место происшествия. Рядом с трупом мужчины находился предполагаемый злоумышленник, которого задержали товарищи погибшего», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, молодой человек (ранее, в несовершеннолетнем возрасте, судимый за кражу и угон) вместе с другом распивал спиртное в одном из кафе. К ним присоединились знакомые приятеля, с которыми парень раньше не встречался. Он попросил у одного из компании сигарету и зажигалку, но в ответ услышал оскорбления. Затем все переместились соседний в бар на улице Медицинской.

Оскорбленный пензенец сходил домой за ножом и вернулся в кафе. Позже он утверждал, что хотел испугать обидчика. Тот, увидев нож в руке оппонента, вскочил из-за стола. Еще один участник застолья, 37-летний мужчина, попытался отобрать оружие. Схваченный за руки агрессор освободил одну и ударил державшего его человека ножом в спину. Миротворец скончался на месте.

Очевидцы убийства отобрали нож и удерживали парня до приезда полицейских.

«22-летнему пензенцу предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.