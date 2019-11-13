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Криминал | Друзья погибшего в баре пензенца удержали обидчика до приезда полиции

13.11.2019|17:17
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Один удар ножом - и жизнь остановилась. В увеселительном заведении на улице Медицинской произошло убийство.

«В бар зашел подозреваемый и предложил одному из мужчин поговорить. Поводом для разговора он назвал ситуацию, которая якобы произошла незадолго до этого в другом питейном заведении. В результате конфликта подозреваемый нанес одному из мужчин удар ножом в область груди, от которого тот скончался», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Товарищи потерпевшего обезвредили злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.

«В настоящее время 22-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснил заместитель руководителя следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрий Якубчук.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. Он совершил эти преступления, будучи еще несовершеннолетним.

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