13.11.2019 | 17:17

Один удар ножом - и жизнь остановилась. В увеселительном заведении на улице Медицинской произошло убийство.

«В бар зашел подозреваемый и предложил одному из мужчин поговорить. Поводом для разговора он назвал ситуацию, которая якобы произошла незадолго до этого в другом питейном заведении. В результате конфликта подозреваемый нанес одному из мужчин удар ножом в область груди, от которого тот скончался», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Товарищи потерпевшего обезвредили злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.

«В настоящее время 22-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснил заместитель руководителя следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрий Якубчук.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. Он совершил эти преступления, будучи еще несовершеннолетним.