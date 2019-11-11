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Криминал | Молодому кузнечанину грозит срок за присвоение выручки работодателя

11.11.2019|10:50
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В Кузнецке 21-летнего горожанина обвиняют в присвоении денежных средств работодателя.

Как установило следствие, молодой человек работал у коммерсанта водителем и доставлял готовую продукцию в различные города. Полученные деньги он по возвращении передавал работодателю.

Однако 26 июля 2018 года кузнечанин решил не расставаться с выручкой, сумма которой превысила 224 000 рублей. Присвоив деньги, он бросил автомобиль и перестал выходить на связь.

«Причастность злоумышленника к присвоению денежных средств предпринимателя была установлена после его задержания за совершение другого преступления», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Молодому горожанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость|11.11.2019 11:04|

А может свое вернул? Зарплату не платил.

Гость|11.11.2019 11:29|

украл бы пару миллиардов дали бы пол года домашнего ареста

Гость|11.11.2019 11:42|

Гость писал(a):

Зарплату не платил.
Отвечаешь?

Гость|11.11.2019 12:32|

penzainform.ru писал(a):

Полученные деньги он по возвращении передавал работодателю.
А коммерсант весь этот оборот проводил через онлайн-кассу или в серую скрывал? Его нужно налоговой проверить.

Имя: Гость
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