11.11.2019 | 10:50

В Кузнецке 21-летнего горожанина обвиняют в присвоении денежных средств работодателя.

Как установило следствие, молодой человек работал у коммерсанта водителем и доставлял готовую продукцию в различные города. Полученные деньги он по возвращении передавал работодателю.

Однако 26 июля 2018 года кузнечанин решил не расставаться с выручкой, сумма которой превысила 224 000 рублей. Присвоив деньги, он бросил автомобиль и перестал выходить на связь.

«Причастность злоумышленника к присвоению денежных средств предпринимателя была установлена после его задержания за совершение другого преступления», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Молодому горожанину грозит до пяти лет лишения свободы.