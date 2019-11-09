17-летнего жителя Заречного ждет скамья подсудимых - за приобретение, хранение и сбыт наркотического вещества в значительном размере.
26 июля молодой человек обнаружил в Железнодорожном районе Пензы, недалеко от трассы М5 «Урал», дикую коноплю. Он сорвал несколько кустов и унес с собой.
«Часть марихуаны массой не менее 27,11 г он оставил дома для личного потребления, а не менее 7,48 г наркотика в тот же день безвозмездно передал своему совершеннолетнему знакомому, таким образом, незаконно сбыл его», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Через несколько дней сотрудники полиции изъяли марихуану из квартир обоих приятелей.
Подросток уже состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних за административные правонарушения. Теперь его ждет уголовная ответственность. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Если в развитых странах типа Амстердама марихуана разрешена, то и эти подростки не нарушили закон. Ибо все относительно. В Арабских эмиратах запрещен алкоголь по Корану и там это нарушение закона, а у нас можно выпить бутылочку пива и купить чекушку себе.