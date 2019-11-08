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Криминал | В Пензе молодой отец отправился в колонию за попытку сбыта наркотиков

08.11.2019|15:52
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В Пензе 28-летний отец девочки, которой не исполнилось и года, профессиональный спортсмен, никогда не бывший судимым и имеющий исключительно положительные характеристики, пойман с поличным при оборудовании тайников с наркотиками.

Мужчина начал заниматься сбытом запрещенных веществ в декабре 2018 года. Его задачей было принимать крупные партии наркотика, расфасованные по мелким сверткам, и делать так называемые закладки, а затем отправлять оператору интернет-магазина описание мест расположения тайников.

7 марта мужчина забрал из схрона в районе улицы Лядова крупную партию товара и направился в Арбековский лес, чтобы оборудовать тайники. Он успел спрятать восемь пакетов, когда его задержали сотрудники полиции. Еще 14 свертков с наркотическими средствами и психотропным веществом стражи порядка обнаружили в карманах куртки задержанного пензенца.

Суд приговорил наркораспространителя к 6 годам колонии строгого режима. Осужденный подал апелляционную жалобу, но она осталась без удовлетворения.

«Приговор суда вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось о пензячке, приговоренной к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима. По просьбе знакомой она достала для нее из тайника пакет с наркотиком. Сама заказчица отделалась штрафом в 20 тысяч рублей.

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