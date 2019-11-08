08.11.2019 | 09:57

В Пачелмском районе к уголовной ответственности привлечен гражданин, управлявший мотоциклом в нетрезвом виде.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел в начале августа. Инспектор ДПС остановил мотоцикл, не имеющий регистрационного знака, с 44-летним мужчиной за рулем. Трезвость ездока вызвала у полицейского сомнение.

Оказалось, тот действительно пребывал в состоянии опьянения: он находился «под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание», сообщается на сайте Пачелмского городского суда.

Также выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В связи с этим в отношении него возбудили дело по ст. 264.1 УК РФ.

При назначении наказания суд учел, что гражданин признал вину и раскаялся, активно содействовал расследованию. В итоге его приговорили к 200 часам обязательных работ и на два года лишили права управления транспортными средствами.

«Приговор вступил в законную силу», - уточнили в суде.