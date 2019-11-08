08.11.2019 | 10:52

Суд вынес приговор 25-летнему жителю совхоза «Серп и Молот» Пензенского района, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина.

Преступление было совершено 25 апреля. Молодой мужчина гулял с дочерью, а попутно собирал металлолом. К своему жилью он решил пройти через огород заброшенного домовладения. В этот момент из дома напротив вышел 39-летний сосед и стал предъявлять претензии по поводу их нахождения на чужой территории.

Между мужчинами разгорелся конфликт, и старший из них несколько раз ударил младшего по голове.

Обиженный сельчанин вернулся с дочерью домой, а через некоторое время отправился к оппоненту вместе с сожительницей. Выяснение отношений продолжилось, и сосед оскорбил спутницу односельчанина.

Тот достал принесенную с собой монтировку и ударил оппонента по голове, а потом вместе с дамой сердца вернулся домой. Потерпевшего нашла лежащим на земле жена, отправившаяся на поиски супруга. Оказалось, ему нанесена закрытая черепно-мозговая травма.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. В пользу пострадавшего сельчанина с него взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, наложено обязательство возместить ТФОМС Пензенской области затраты на лечение мужчины - 33,4 тысячи рублей.

Осужденный сельчанин обжаловал приговор, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.