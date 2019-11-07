07.11.2019 | 14:42

В Пензе жертвой кражи стал охранник торгового центра, расположенного на улице Рахманинова.

Мужчина оставил вещи в раздевалке для персонала, среди них был пакет с кошельком, в котором лежали 10 000 рублей. Пока он исполнял свои непосредственные обязанности, деньги похитили.

Горожанин обратился к правоохранителям. Те, прибыв на место, провели розыск и опросили всех возможных свидетелей. Вскоре было установлено, что к преступлению причастен 41-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни. Ранее подозреваемого уже привлекали к уголовной ответственности.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.