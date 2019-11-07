В Пензе жертвой кражи стал охранник торгового центра, расположенного на улице Рахманинова.
Мужчина оставил вещи в раздевалке для персонала, среди них был пакет с кошельком, в котором лежали 10 000 рублей. Пока он исполнял свои непосредственные обязанности, деньги похитили.
Горожанин обратился к правоохранителям. Те, прибыв на место, провели розыск и опросили всех возможных свидетелей. Вскоре было установлено, что к преступлению причастен 41-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни. Ранее подозреваемого уже привлекали к уголовной ответственности.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
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