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Криминал | В Пензе у охранника торгового центра похитили круглую сумму

07.11.2019|14:42
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В Пензе жертвой кражи стал охранник торгового центра, расположенного на улице Рахманинова.

Мужчина оставил вещи в раздевалке для персонала, среди них был пакет с кошельком, в котором лежали 10 000 рублей. Пока он исполнял свои непосредственные обязанности, деньги похитили.

Горожанин обратился к правоохранителям. Те, прибыв на место, провели розыск и опросили всех возможных свидетелей. Вскоре было установлено, что к преступлению причастен 41-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни. Ранее подозреваемого уже привлекали к уголовной ответственности.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|07.11.2019 14:52|

а квадратную оставили

Гость|07.11.2019 15:01|

У охранника стибрили???Мдя...Плаврук утонул. Мдя...

Гость|07.11.2019 15:24|

А что удивляться, охранник убийцу в детский сад запустил. Они тупо приходят, тупо портки просиживают.

Гость|07.11.2019 15:39|

Этого охранника уволить за профнепригодность))

Гость|07.11.2019 15:47|

Гость писал(a):

Гость|07.11.2019 15:24|

А что удивляться, охранник убийцу в детский сад запустил. Они тупо приходят, тупо портки просиживают.

А они в своей массе кто по жизни?

Гость|07.11.2019 15:51|

У Крокусе надо быть на чеку. Сплошь алкаши обитают. Целыми днями там на парковке то скорая, то милиция стоит. Пора кончать!

Имя: Гость
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