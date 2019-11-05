05.11.2019 | 14:40

В городе Ртищево Саратовской области вынесен приговор 27-летнему мужчине и 16-летнему молодому человеку, которые ограбили пенсионера и на его машине уехали в Пензу.

Ночью 8 апреля в одном из ртищевских кафе приятели завязали разговор с 61-летним посетителем. Они пообещали познакомить пенсионера с девушками и под этим предлогом выехали в лесопосадки недалеко от города.

Там приятели потребовали от нового знакомого отдать им мобильный телефон. Тот отказался, за что собутыльники избили пенсионера и привязали к дереву. Они отобрали у жертвы телефон, часы, цепочку с крестиком и кольцо-печатку. Также они взяли ключи от автомобиля Renault Logan, на котором отправились в Пензенскую область.

Ртищевскому пенсионеру удалось освободиться не скоро: он обратился в полицию в 11:39. Стражи порядка оперативно вычислили подозреваемых, успевших приехать в Пензу, и задержали их на улице Суворова. А на улице Можайского они обнаружили угнанный Renault.

«Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, юноше - 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии», - сообщается на сайте СУ СК России по Саратовской области.