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Криминал | В Пензе в номер гостиницы на улице Луначарского пробрался вор

02.11.2019|10:39
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В Пензе полицейские раскрыли кражу из номера гостиницы на улице Луначарского. С соответствующим заявлением к ним обратилась 42-летняя женщина.

Она сообщила, что ночью кто-то пробрался в апартаменты и похитил принадлежащий ей браслет (предположительно золотой) весом более пяти граммов, а также 2 000 рублей.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что к преступлению причастен 30-летний пензенец, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина во всем признался и отдал украденное.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|02.11.2019 10:58|

Как в сказке

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