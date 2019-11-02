02.11.2019 | 10:39

В Пензе полицейские раскрыли кражу из номера гостиницы на улице Луначарского. С соответствующим заявлением к ним обратилась 42-летняя женщина.

Она сообщила, что ночью кто-то пробрался в апартаменты и похитил принадлежащий ей браслет (предположительно золотой) весом более пяти граммов, а также 2 000 рублей.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что к преступлению причастен 30-летний пензенец, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина во всем признался и отдал украденное.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.