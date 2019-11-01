Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 ноя 2019|12:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  71.61  |  $  64.15

Криминал | Лишенный прав житель Пензы пьяным сел за руль и врезался в автобус

01.11.2019|11:34
Печать

Суд вынес приговор жителю Пензы, неоднократно нарушившему правила дорожного движения и попавшему в аварию в пьяном виде.

В 2017 году мужчина был оштрафован на 30 000 рублей и лишен водительских прав. Причиной наказания стал отказ водителя от медицинского освидетельствования на опьянение.

25 июня 2019 года около 11:30 лишенный права на управление транспортом пензяк, будучи пьяным, сел за руль и врезался в автобус.

Инспектор ГИБДД, прибывший на место аварии, предложил водителю пройти освидетельствование на месте, но тот воспротивился. Тогда страж порядка предложил ему проехать в медицинское учреждение, чтобы пройти осмотр там, но вновь получил отказ.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Служители Фемиды учли ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у мужчины малолетнего ребенка.

«Суд счел возможным его исправление без изоляции от общества и назначил наказание в виде 280 часов обязательных работ, а также лишил права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|01.11.2019 11:49|

Следующая новость про раскаявшегося и прощенного подсудимого появится скоро, когда он опять напьется и задавит кого-нибудь насмерть.

Гость|01.11.2019 11:53|

Таких пожизненно лишать прав. Чипировать, чтобы при посадке в машину транспорт не заводился! Пусть это и жестоко, но если не доходит.

Гость|01.11.2019 12:11|

За повтор лишать ТС и реальный срок 1 год.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 