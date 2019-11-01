01.11.2019 | 11:34

Суд вынес приговор жителю Пензы, неоднократно нарушившему правила дорожного движения и попавшему в аварию в пьяном виде.

В 2017 году мужчина был оштрафован на 30 000 рублей и лишен водительских прав. Причиной наказания стал отказ водителя от медицинского освидетельствования на опьянение.

25 июня 2019 года около 11:30 лишенный права на управление транспортом пензяк, будучи пьяным, сел за руль и врезался в автобус.

Инспектор ГИБДД, прибывший на место аварии, предложил водителю пройти освидетельствование на месте, но тот воспротивился. Тогда страж порядка предложил ему проехать в медицинское учреждение, чтобы пройти осмотр там, но вновь получил отказ.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Служители Фемиды учли ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у мужчины малолетнего ребенка.

«Суд счел возможным его исправление без изоляции от общества и назначил наказание в виде 280 часов обязательных работ, а также лишил права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.