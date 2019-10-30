30.10.2019 | 16:25

В селе Лапшово Камешкирского районе пропала демонтированная водонапорная башня.

С заявлением о краже в полицию обратился представитель администрации Лапшовского сельсовета. Действия злоумышленников нанесли ущерб, превысивший 30 000 рублей.

Правоохранители отправились на место происшествия и опросили возможных свидетелей и очевидцев кражи. В итоге было установлено, что к похищению причастен 39-летний житель Нижнеломовского района.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.