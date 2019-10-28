28.10.2019 | 09:54

В Пензенской области вынесен приговор 33-летнему жителю с. Оленевка. Мужчина признан виновным в двух кражах с незаконным проникновением.

Преступления были совершены зимой 2019 года. В январе от действий злоумышленника, который ранее уже был судим за кражу, пострадал председатель совета местной религиозной организации «Православный приход церкви в честь священноисповедника Иоанна Оленевского».

Гражданин выставил окно в его доме, проник в жилище и похитил газонокосилку, электронасос и электрическую пилу общей стоимостью 10 300 рублей. Газонокосилку он сдал в ломбард, остальное оставил себе.

В феврале подсудимый топором взломал оконную раму в храме во имя священноисповедника Иоанна Оленевского, а после этого, повредив ящики для пожертвований монтировкой, обчистил их.

«Кроме того, он забрал денежные средства из церковной лавки и 1 бутылку вина. Сумма похищенного составила 3 374 рубля. Кагор он выпил, часть денег отдал сожительнице», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Найти похитителя помогла служебная собака. Вину он признал. Оказалось, раньше мужчина работал истопником в келье старца Иоанна Оленевского.

Суд учел, что гражданин полностью возместил стоимость похищенного, а также то, что на его иждивении находится двое малолетних детей, а сожительница беременна. Ему назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в силу.

«Гражданский иск представителя потерпевшего на сумму более 105 тыс. рублей о возмещении ущерба, причиненного в связи с проникновением в помещение храма, суд передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства», - уточнила Светлана Артамонова.