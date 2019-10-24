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Криминал | Виновник смертельного ДТП в Белинском районе сослался на неисправные тормоза

24.10.2019|10:26
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В Белинском районе осудили 49-летнего жителя Нижегородской области. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 1 декабря 2018 года в Белинском районе, на 135-м километре трассы Тамбов - Пенза. Мужчина управлял КамАЗом с полуприцепом-цистерной, в которой находилось молоко. Он превысил максимально разрешенную для таких грузовиков скорость, не учел погодные и дорожные условия, интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля и груза, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan.

36-летний водитель легковой машины, житель Пензенской области, от полученных травм скончался на месте.

«Подсудимый вину признал частично и пояснил, что вез молоко из Нижегородской области в Тамбовскую и на спуске с горы у села Сентяпино слегка нажал на педаль тормоза. Передние колеса заклинило, и машину вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение. Причиной трагедии, по его мнению, стала неисправность тормозной системы КамАЗа», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако доводы мужчины опровергли проведенные автотехнические экспертизы, показания свидетелей и запись с видеорегистратора в автомобиле погибшего.

«С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе частичного возмещения морального вреда матери погибшего, суд назначил ему наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 7 месяцев», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|24.10.2019 10:45|

penzainform.ru писал(a):

С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе частичного возмещения морального вреда матери погибшего
А остальную часть компенсации кому надо занес вместо матери погибшего?

Имя: Гость
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