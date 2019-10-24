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Криминал | В Пензенском районе начальник участка потерял работу из-за корысти

24.10.2019|13:11
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В Пензенском районе начальника эксплуатационного участка одной из организаций осудили за хищение денег с использованием служебного положения.

Мужчина уплатил штраф за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов и решил компенсировать затраты.

«Он оформил фиктивные выходы на работу в выходные дни находящимся в его подчинении работникам, а выплаченные за фактически не производимую работу в выходные дни денежные средства забрал себе», - сообщили в Пензенском районном суде.

Когда преступление вскрылось, начальник участка дал подробные признательные показания и добровольно возместил нанесенный организации имущественный ущерб.

В итоге потерявшего работу мужчину приговорили к штрафу в размере 50 000 рублей. Он уплатил его в тот же день.

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